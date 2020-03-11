مصرف اشور الدولي ينفي زيارة احد المصابين بفيروس كورونا لبنايته

2020/03/11 | 20:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

نفى مصرف اشور الدولي، اليوم الاربعاء، زيارة احد المصابين بفيروس كورونا لبنايته.

وقال اعلام قسم التوعية المصرفية وحماية الجمهور في المصرف، ببيان تلقته "الغد برس"، انه "تداولت بعض وسائل الاعلام المحلية اليوم الاربعاء 2020/3/11 خبراً مفاده ان هناك حالة هلع واستنفار بين موظفي مصرف اشور بعد الاشتباه باصابة احد زبائنه بفيروس كورونا، تزامنا مع حملة المصرف وبالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني لتعفير وتعقيم بنايته".

واكد على ان "تلك الاخبار المتداولة لا اساس لها من الصحة، داعيا وسائل الاعلام كافة الى توخي الدقة والموضوعية في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية"، لافتا الى ان "حملة التعقيم هي استجابة لإجراءات السلامة والوقاية العامة في مواجهة وتقليل وباء فايروس كورونا المستجد".

واشار الى ان "هناك حملات اخرى لتعقيم وتعفير فروع مصرف اشور في بغداد والمحافظات حفاظا على الصحة العامة".





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