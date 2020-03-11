2020/03/11 | 20:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: هاجمت وسائل التواصل الاجتماعي عملاق النفط السعودي أرامكو، بعد انتشار فيديو لعامل نظافة آسيوي وهو يرتدي زياً على شكل صندوق ورقي من اجل نشر ضرورة التعقيم لمواجهة تفشي فيروس كورونا.النشطاء قالوا ان الامر فيه الكثير من العنصرية وسوء التعامل مع العمال الاجانب، ما يلقي الضوء على تاريخ طويل من سوء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم على أرامكو بسبب فيديو “عبودية كورونا”..والشركة تعتذر: مستاؤون ولم نوافق عليه) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم على أرامكو بسبب فيديو “عبودية كورونا”..والشركة تعتذر: مستاؤون ولم نوافق عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).