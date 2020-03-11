2020/03/11 | 20:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن محافظ ديالى، مثنى التميمي، اليوم الاربعاء، تفاصيل إنشاء المدينة الرياضية في المحافظة، مبيناً ان مساحتها 150 دونماً وتضم ثلاث ملاعب وفندق 5 نجوم.

وقال التميمي، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم تسليم قطعة الارض بمساحة 150 دونماً الى الشركة المنفذة للمشروع نهاية الشهر المنصرم بحضور مدير الشباب والرياضة في ديالى هيثم عبدالستار".

وأضاف ان "المدينة تضم ملعب بسعة 30 الف متفرج و ملعب ثانوي بسعة 5 الف متفرج و ملعب اخر بسعة 500 متفرج، بالإضافة الى فندق 5 نجوم".

واشار محافظ ديالى ان "الشركة المنفذة للمشروع من روسيا و ستباشر بالعمل رسمياً الاسبوع المقبل وبكلفة 105 مليار دينار، وبمدة انجاز 30 شهرا".

وشدد التميمي على "ضرورة الإنجاز بالفترة المحددة و وفق المواصفات المطلوبة والمتفق عليها وذلك للنهوض بالواقع الرياضي في المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمساحة 150 دونم..... محافظ ديالى يعلن تفاصيل إنشاء المدينة الرياضية في المحافظة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمساحة 150 دونم..... محافظ ديالى يعلن تفاصيل إنشاء المدينة الرياضية في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).