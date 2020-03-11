2020/03/11 | 20:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاعلام الامني: سقوط 10 صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي

اخبار مباشرة

الاعلام الامني: سقوط 10 صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: سقوط 10 صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: سقوط 10 صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).