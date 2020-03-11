المالكي والحلبوسي يؤكدان على الاسراع بتسمية رئيس الوزراء عبر دعم اللجنة السباعية

2020/03/11 | 20:34 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، على الاسراع بتسمية رئيس الوزراء عبر دعم اللجنة السباعية وتشكيل حكومة تكون من أولوياتها استعادة هيبة الدولة ومواجهة الازمة الاقتصادية والصحية وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، اليوم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الوضع السياسي وجهود تشكيل الحكومة القادمة".

وأكد الجانبان، "على أهمية الاسراع في تسمية رئيس الوزراء عبر دعم اللجنة السباعية وتشكيل حكومة تكون من أولوياتها استعادة هيبة الدولة ومواجهة الازمة الاقتصادية والصحية، وإجراء انتخابات مبكرة"، مشددين على "ضرورة أن "تكون أي حكومة قادمة ممثلة لجميع مكونات العراق، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية".وشدد الطرفان على، "ضرورة تعاون جميع القوى الوطنية من اجل ان تفرض الدولة سلطتها وهيبتها بهدف حفظ مصالح العراق وتحقيق تطلعات شعبه".

وكانت الكتل الشيعية اتفقت على تشكيل لجنة سباعية من ممثلي الاحزاب لاختيار رئيس الوزراء المكلف، وتقديم المرشح الى رئيس الجمهورية لاعلان التكليف الرسمي، فيما ضمن اللجنة نبيل الطرفي عن تحالف سائرون وعدنان فيحان عن الفتح واحمد الفتلاوي عن الحكمة، و باسم العوادي عن ائتلاف النصر وعن دولة القانون حسن السنيد وحيدر الفؤادي عن حركة عطاء وعبد الحسين الموسوي عن حزب الفضيلة.

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