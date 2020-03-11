الإعلام الأمني: سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي

2020/03/11 | 20:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة صدى، إن “عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي بدون خسائر”.وأضاف البيان أنه “تم العثور على عجلة نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية”.

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