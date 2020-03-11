إعفاء الصناعيين من دفع مؤونة استيراد الآلات وخطوط الإنتاج

2020/03/11 | 20:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعفت الحكومة السورية، الصناعيين الراغبين باستيراد آلاتهم وخطوط إنتاجهم، من دفع مؤونة الاستيراد (أي وديعة في المصارف المرخصة) تقدر بـ 40% من قيمة مشروع الاستيراد.وذكرت اللجنة #الاقتصادية التابعة للحكومة

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