واشنطن تعلن موقفها تجاه استمرار قمع المتظاهرين

2020/03/11 | 20:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أعلنت وزارة الخارجية الامريكية، موقفها من استمرار قتل واغتيال وخطف المتظاهرين والناشطين المدنيين في العراق.وقال المتحدثة باسم الوزارة مورغان أورتاغوس، في تصريح صحفي إن "قتل المحتجين في العراق أمر غير مقبول على الإطلاق".وطالبت أورتاغوس في، الحكومة العراقية بالعمل على الإصلاح والقضاء على الفساد".يشار الى ان الناشطين يتعرضون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية، منذ اندلاع الاحتجاجات في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكنها تتكرر.وتخللت الاحتجاجات الشعبية، وهي غير مسبوقة، أعمال عنف واسعة النطاق خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق إحصائيات رسمية.انتهى

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