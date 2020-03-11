اقليم كوردستان يحظر التنقل بين محافظاته لاسبوعين

2020/03/11 | 20:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقليم كوردستان يشفق نيوز/ اعلنت داخلية اقليم كوردستان، مساء الاربعاء، حظر التنقل بين محافظات الاقليم لمدة اسبوعين، ضمن جملة اجراءات خاصة للوقاية من فيروس كورونا.وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، انه تقرر حظر تنقل المواطنين بين محافظات الاقليم، عدا الفرق الطبية والدبلوماسية والمنظمات والوكالات التابعة للامم المتحدة والقوى الامنية والتجار، ولأية حالة اخرى تحتاج لموافقة غرف العمليات التي التي تم تشكيلها في المحافظات والوحدات الادارية المستقلة برئاسة المحافظ او المشرف على الادارة المستقلة، مبينا ان هذا الحظر يستمر اعتبارا من 14 اذار الجاري لغاية 28 منه.

وحظرت ايضا التنقل بين اقليم كوردستان والمحافظات العراقية الاخرى عدا في الحالات الضرورية القصوى وبموافقة غرفة العمليات المشكلة في المحافظات والوحدات الادارية برئاسة المحافظ او المشرف على الوحدة الادارية المستقلة، مبينة ان هذا الحظر يبدأ اعتبارا من 14 آذار لغاية 28 منه.

كما قررت الوزارة تحديد وتقليل الحركة والاستيراد التجاري في المعابر الثلاثة باشماخ وبرويزخان وحاج عمران وتمنح السلطة للمدير العام للجمارك لتنظيم الحركة التجارية بشكل لا يحصل فيه اي تماس بين المواطنين والسواق.

تتمة..

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