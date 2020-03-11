اقليم كوردستان يحظر التنقل بين محافظاته لاسبوعين

وحظرت ايضا التنقل بين اقليم كوردستان والمحافظات العراقية الاخرى عدا في الحالات الضرورية القصوى وبموافقة غرفة العمليات المشكلة في المحافظات والوحدات الادارية برئاسة المحافظ او المشرف على الوحدة الادارية المستقلة، مبينة ان هذا الحظر يبدأ اعتبارا من 14 آذار لغاية 28 منه.
كما قررت الوزارة تحديد وتقليل الحركة والاستيراد التجاري في المعابر الثلاثة باشماخ وبرويزخان وحاج عمران وتمنح السلطة للمدير العام للجمارك لتنظيم الحركة التجارية بشكل لا يحصل فيه اي تماس بين المواطنين والسواق.
تتمة..
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