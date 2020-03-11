بالصور.. تعرض معسكر التاجي لقصف صاروخي

2020/03/11 | 20:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفادت خلية الإعلام الأمني، مساء اليوم الأربعاء، بتعرض معسكر التاجي شمالي بغداد، لقصف صاروخي من جهة مجهولة.وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي من دون أن تتسبب بخسائر, كما تم العثور على عجلة نوع (كيا بنكو) تحمل منصة صواريخ وفيها 3 صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".

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