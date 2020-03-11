2020/03/11 | 20:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقرر اتحاد كردستان لكرة القدم ، مساء اليوم الاربعاء ، ايقاف جميع النشاطات الرياضية حتى اشعار اخر وذلك ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.وذكر الاتحاد في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" انه تقرر ايقاف جميع النشاطات الرياضية، مؤكدا ان القرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاربعاء".واضاف انه "تقرر تأجيل المباراة النهائية للاندية الدرجة الاولى بين جمجمال وهلو ، يوم غد الخميس، الى اشعار آخر".وتابع البيان ، ان "التأجيل يأتي بناء على طلب حكومة اقليم كردستان واللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا".

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