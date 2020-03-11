سائرون: تشكيل لجنة سباعية لاختيار مرشح وتقديمه لرئيس الجمهورية لتكليفه

2020/03/11 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، عن تفاصيل اللجنة المشكلة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء.

وقال الربيعي، في تصريح، إن القوى السياسية الشيعية شكلت لجنة سباعية من الأحزاب الشيعية لاختيار رئيس الوزراء الجديد، مبيناً أن هذه اللجنة ستتفق على اختيار رئيس الوزراء، ثم سيتم إرسال كتاب إلى رئيس الجمهورية من أجل تكليفه.وأضاف، أن اللجنة تضم ممثلين عن تحالف سائرون، تحالف الفتح، تيار الحكمة، ائتلاف النصر، دولة القانون، حزب عطاء، حزب الفضيلة، موضحا أنه بعد طرح الاسماء من قبل ممثلي الكتل الشيعية، سيتم اختيار خمسة اسماء، وبعدها يتم الاتفاق على تحديد أحدها لرئاسة الوزراء.

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