رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الأردني

2020/03/11 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السفير الأردني لدى العراق منتصر الزعبي.

بيان لمكتب الحلبوسي، ذكر أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، وفقا للمصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين، كما ناقش الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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