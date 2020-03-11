بومبيو يدعو إيران إلى الإفراج عن أميركيين محتجزين لديها وسط تفشي كورونا

2020/03/11 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الخارجية الأميركية النظام الإيراني الى الإفراج عن المعتقلين الأميركيين بالتزامن مع ورود تقارير عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سجون إيران.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، إن الولايات المتحدة ستحمل النظام الإيراني المسؤولية المباشرة عن وفاة أي أميركي محتجز لديها، مضيفا أن التقارير الواردة عن انتشار الفيروس في السجون الإيرانية مثيرة للقلق، متوعدا باتخاذ موقف حازم ورد قوي في حال وفاة أي أميركي داخل السجون الإيرانية.

وأشار بومبيو الى أن الاستمرار باعتقالهم وسط ظروف متدهورة ينافي اللياقات الإنسانية الأساسية، وان الإفراج الفوري عنهم هو أقل ما تتطلبه المرحلة الراهنة.

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