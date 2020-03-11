وقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح التميمي

2020/03/11 | 20:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت شبكة الاعلام العراقي وقفة تضامنية للمطالبة باطلاق سراح الزميل الصحفي توفيق التميمي مسؤول صحف المحافظات بجريدة "الصباح".

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