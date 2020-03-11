سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر قرب بغداد

2020/03/11 | 20:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء الاربعاء، عن وقوع صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.وذكر بيان للخلية، "سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي بدون خسائر، وتم العثور على عجلة نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".

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