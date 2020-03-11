إحصائية جديدة لوزارة الصحة العراقية لحالات الإصابة بفايروس كورونا

2020/03/11 | 20:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- بغداد ذكر مدير عام دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم 2020/3/11 في بيان، إن “مختبرات الوزارة شخصت حالتين جديدتين احداهما في كربلاء والأخرى في النجف”.وسجلت الوزارة حالة وفاة جديدة في كربلاء، حيث بلغت حالات الوفاة المسجلة (8) من مجموع الإصابات المؤكدة والتي بلغت 68 إصابة، و 15 حالة شفاء تام.

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