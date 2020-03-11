الصين “ترقص فرحاً” بعد السيطرة على انتشار كورونا (فيديو)

2020/03/11 | 20:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تتزايد حالات الشفاء من فيروس كورونا في الصين، حيث اعلنت السلطات عن اغلاق عدد من المستشفيات المؤقتة التي انشأت لغرض تطويق الوباء المعروف عالمياً بـ COVID-19.وتداول النشطاء فرحة الملاكات الطبية في مستشفيات ووهان التي تعد بؤرة الفيروس ومركز انتشاره الى العالم.

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