الغاء تدريبات

2020/03/11 | 21:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاتخذ برشلونة قرارًا جديدًا، اليوم الأربعاء، من أجل تفادي إصابة أي لاعب في النادي بفيروس كورونا.ووفقًا لبيان أبرزه الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن النادي قرر تجميد جميع تدريبات أكاديمية "لاماسيا" خلال الفترة المقبلة.وجاء ذلك بعد صدور قرار بإيقاف مباريات فرق الشباب لمدة 15 يومًا، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.وكان برشلونة أعلن امس الثلاثاء ، إلغاء بطولة كأس العالم للأكاديمية، والتي كان مقررًا إقامتها خلال أسبوع عيد الفصح، بالإضافة إلى إيقاف أنشطة أكاديمية برشلونة في الصين واليابان والأردن ودبي والكويت، مع إلغاء بعض الأحداث المتعلقة بعيادات الأكاديمية.

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