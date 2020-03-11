حجر صحي على محافظات كردستان بسبب كورونا

2020/03/11 | 21:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، مساء اليوم الاربعاء، حظر التنقل بين محافظات الاقليم، والمحافظات العراقية الأخرى لمدة اسبوعين، ضمن جملة اجراءات للوقاية ‏من فيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تقرر حظر تنقل المواطنين بين محافظات الاقليم، عدا الفرق الطبية ‏والدبلوماسية والمنظمات والوكالات التابعة للامم المتحدة والقوى الامنية والتجار".واستثنت الوزارة أيضاً "الحالات الأخرى التي تحتاج لموافقة غرف العمليات التي تم تشكيلها في المحافظات والوحدات الادارية المستقلة برئاسة المحافظ او المشرف على الادارة المستقلة".واضافت "تم حظر التنقل بين اقليم كردستان والمحافظات العراقية الاخرى باستثناء الحالات الضرورية القصوى وبموافقة غرفة ‏العمليات"، مبينة ان "هذا الحظر يستمر اعتبارا من 14 اذار الجاري لغاية 28 منه".وقررت الوزارة "تحديد وتقليل الحركة والاستيراد التجاري في المعابر الثلاثة: باشماخ، وبرويزخان، وحاج عمران، وتمنح السلطة ‏للمدير العام للجمارك لتنظيم الحركة التجارية بشكل لا يحصل فيه اي تماس بين المواطنين والسواق".‏

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