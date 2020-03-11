الصحة العراقية تجتمع بعد الاعلان عن اعتبار كورونا وباءً عالمياً

2020/03/11 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

عقدت وزارة الصحة، اجتماعاً عالي المستوى، بعد إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا اليوم باعتبار مرض الكورونا فيروس وباء عالمياً.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) "بعد إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا اليوم باعتبار مرض الكورونا فيروس وباء عالمياً، عقدت وزارة الصحة اجتماعاً عالي المستوى مع عدد من مسؤولي وخبراء منظمة الصحة العالمية وكذلك المسؤولين من وزارة الصحة والبيئة العراقية برئاسة الوزير".

وأضافت ان الاجتماع عقد "للتداول حول الإجراءات التي تترتب على هذا الإعلان وسوف يصدر لاحقاً بيان تفصيلي بهذا الشأن يوم غد ان شاء الله".

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، تصنيف فيروس كورونا المستجد على أنه وباء عالمي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريحات صحفية، إن "عدد المصابين بفايروس كورونا وصل إلى مستوى يجعل الفيروس وباءً عالمياً".

وتابع "قلقون للغاية من المستويات المفزعة لانتشار فيروس كورونا والتراخي في مواجهته وانتشار فيروس كورونا خارج الصين ارتفع 23 ضعفا خلال أسبوعين".

وتخطى عدد الوفيات جراء كورونا الجديد "كوفيد-19" 1100 خارج الصين القارية التي أحصت وحدها 3100 وفاة، بحسب حصيلة وضعتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى الأرقام الرسمية.

وباتت إيطاليا أول بلد يعمم تدابير صارمة سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا، وتهافت الإيطاليون منذ مساء أول أمس الاثنين على المتاجر الكبرى لشراء منتجات أساسية.

ويسجل تزايد كبير في عدد الضحايا في العديد من البلدان مثل إيران (أكثر من ثمانية آلاف إصابة وحوالي 300 وفاة)، وإسبانيا (أكثر من 1600 إصابة)، مع وفاة أولى في كل من المغرب ولبنان وبنما.

ووصلت حصيلة الفيروس بالإجمال إلى أكثر من 117 ألف إصابة في أكثر من مئة بلد ومنطقة، وبينها 36 ألف إصابة خارج الصين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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