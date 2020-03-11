2020/03/11 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة كارثة على المستوى الوطني.

وأوضحت "رويترز" أن الغرض من هذا الإجراء يكمن في الحصول على إمكانية لتخصيص أموال إضافية كبيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

بغداد اليوم-متابعة

خرجت طبيبة من مدينة ووهان، كانت قد سربت معلومات حول انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد، عن صمتها، قائلة إن السلطات كممت صوتها لأنها حاولت التنبيه من تفشي المرض دون إذن.

وقالت مديرة قسم الطوارئ في مستشفى ووهان المركزي، آي في

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة ال‘يراني کیانوش جهانبور، الأربعاء (11 آذار 2020)، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا الى 354.

وقال كيانوش جهانبور في تصريح صحفين إنه "وفقا للنتائج المختبرية فق

بغداد اليوم – متابعة

أعلن المركز الإيراني للزلازل، الأربعاء (11 آذار 2020)، أن زلزال بقوة 4.5 درجات على ريختر ضرب جنوب إیران.

وقال المركز إن "زلزال بقوة 4.5 درجات على ريختر، ضرب، منطقة خان زنيان التابعة لمدينة شيراز جنوب إيران"

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