بالوثائق.. إنشاء سجن إصلاحي في الديوانية بتكلفة 900 مليار دينار

2020/03/11 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة من كتب الموافقة على إنشاء سجن إصلاحي في محافظة الديوانية بتكلفة 900 مليار دينار.

ووفقا لكتاب صادر عن وزير العدل، فاروق الشواني، أن "دائرة التخطيط أعلمتنا بانه تم ادراج مشروع تشييد المدينة الإصلاحية، في محافظة الديوانية/ البدير، ضمن مشاريع الانفاق العراقي/ الصيني، بكلفة تخمينية تقدر ب900 مليار دينار".

بغداد اليوم- بغداد

عقدت وزارة الصحة، اجتماعاً عالي المستوى، بعد إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا اليوم باعتبار مرض الكورونا فيروس وباء عالمياً.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) "بعد إعلان المدير العام لمنظمة

بغداد اليوم- بغداد

وجهت العتبة الكاظمية، اليوم الأربعاء (11 اذار 2020)، اعتذاراً بشأن إقامة مراسم تبديل رايتي الامامين الكاظمين، في ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم.

وقالت العتبة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استنادا إلى توجيهات خلية

بغداد اليوم _ بغداد

‏أصدرت وزارة الداخلية بإقليم كردستان، اليوم الاربعاء، قرارين بسبب المخاوف من كورونا تتعلق بدخول الوافدين وحركة المواطنين بين محافظات الإقليم.

وذكرت داخلية كردستان، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه &quo

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