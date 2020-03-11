الأزمات تعيد عبدالمهدي لأدارة مجلس الوزراء

2020/03/11 | 21:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ،صباح اليوم الاربعاء، اجتماعا خاصا حول الموازنة العامة وتداعيات انخفاض اسعار النفط العالمية ومواجهة فايروس كورونا ، ولتشخيص الحالة الاقتصادية الراهنة وكيفية تخفيف الأعباء على الموازنة وتنشيط حركة الاقتصاد .ووجه عبد المهدي بسلسلة من الاجراءات لتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد والمواطن ، مؤكدا ثقته بقدرة العراق على تجاوز […]

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