الهجرة: 327 ألف أسرة ما زالت نازحة

2020/03/11 | 21:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، عن وجود أكثر من 300 ألف أسرة ما زالت نازحة جراء الاحداث التي رافقت وجود عصابات داعش الارهابية في عدد من المحافظات، موضحة ان هذا العدد يشكل ما نسبته 35 بالمئة من مجمل عدد النازحين.

وقال مدير قسم شؤون العودة في دائرة شؤون الفروع بالوزارة عامر عباس زغير: ان هناك 327 ألف أسرة ما زالت نازحة، موضحا ان الوزارة سجلت عودة اكثر من 565 الفاً و256 اسرة نازحة الى مناطق سكنها، والتي تشكل نحو 65 بالمئة من مجمل عدد الاسر النازحة، الذي بلغ 892 الفاً و311 اسرة في عموم المحافظات التي شهدت جرائم عصابات داعش الارهابية، وما تلتها من عمليات التحرير.

واشار زغير الى ان محافظة الانبار حلت بالمرتبة الاولى في اعداد الاسر العائدة من النزوح، حيث بلغ عدد الاسر العائدة 238 الفا و620 اسرة، بنسبة 84 بالمئة من عدد النازحين الكلي في المحافظة.

واضاف ان محافظة نينوى حلت بالمرتبة الثانية بعدد العائدين من النزوح بواقع اكثر من 170 ألف أسرة، وبنسبة 55 بالمئة من العدد الكلي للنازحين، ثم محافظة صلاح الدين بواقع 83 ألفاً و740 أسرة عائدة، بنسبة ٥٦ بالمئة من عدد النازحين من ابناء المحافظة.

ونوه زغير بان محافظة ديالى شهدت ادنى مستوى للعودة، حيث عادت 34 ألفا و306 أسر الى مناطقها في المحافظة، بنسبة 49 بالمئة.

وفي كركوك، عادت 22 ألفا و705 أسر الى مناطقها، فضلا عن تسجيل عودة 15 الفا و 883 اسرة الى مناطق اطراف بغداد بنسبة بلغت 53 بالمئة .

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