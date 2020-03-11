العمل تبحث تطوير المشاريع الصغيرة لتشغيل العاطلين

2020/03/11 | 21:28 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

بحثت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خلق فرص عمل جديدة للعاطلين، وتطوير المشاريع الصغيرة، بينما منحت 20 قيداً جديداً لعمال بلغوا السن القانونية للتقاعد واصدرت 15 هوية تقاعدية لعمال اخرين.

وقالت الوزارة: ان مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض اجتمع مع مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لمناقشة تدريب العاملين في الدائرة على مسح سوق العمل.

واكد المدير العام خلال الاجتماع كيفية خلق فرص عمل جديدة للباحثين وتطوير المشاريع الصغيرة وسبل الارتقاء بعمل شعبة مكافحة عمالة الاطفال وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالباحثين عن العمل ليتمكن اصحاب الشركات والمعامل من البحث عن الاختصاصات المطلوبة.

من جانب اخر حضر المدير العام للدائرة اجتماعا في مقر الوكالة الالمانية للتعاون الانمائي للتباحث بشأن مشروع قدرة الذي سينفذ بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وفي شأن اخر، منح قسم صرف الرواتب التقاعدية التابع لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل (20) قيداً جديداً لعمال بلغوا السن القانونية للتقاعد واصدر (15) هوية تقاعدية لعمال اخرين للمدة من الاول لغاية الخامس من اذار الجاري.

واوضح التقرير الذي اعده قسم صرف الرواتب التقاعدية ان القسم انجز (50) استمارة متغيرات تشمل نقل راتب او ادخال وكالة او وصاية او تغيير درجة العجز فضلا عن تسليم الرواتب التقاعدية لبغداد والمحافظات الى الادارة العامة لمصرف الرافدين وتسلم رواتب معادة لـ(25) متقاعدا لم يتسلموا رواتبهم و سحب (300) اضبارة تخص احتساب راتب او تاييد دراسة او وكالة وصاية او قيمومة وغيرها.

من جانبها، باشرت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل صرف رواتب المتعاقدين الذين تم تعيينهم بصفة معاون مفتش لتمثيل الاتحاد العام لنقابات العمال في اللجان التفتيشية .

وذكرت معاون مدير عام الدائرة ان المتعاقدين تم تعيينهم بطلب من الاتحاد العام لنقابات العمال والبالغ عددهم (34) قانونيا يعملون بصفة عقد كمعاوني مفتش (20) منهم في محافظة بغداد و(14) في المحافظات ممن شاركوا في الدورة التاهيلية التي اقامها الاتحاد بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، مشيرة الى ان الاتحاد العام لنقابات العمال سيتبنى الالتزامات المالية والقانونية المترتبة على ذلك.

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