عبد المهدي: النفط العراقي قادر على المقاومة وعليه طلب في الاسواق العالمية

2020/03/11 | 21:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، ان هبوط اسعار النفط لا يعني افلاس الدولة، فيما بين ان النفط العراقي مطلوب في الاسواق العالمية.

وقال عبد المهدي في كلمة خلال ترؤسه الاجتماع الخاص حول الموازنة وانخفاض اسعار النفط و فايروس كورونا، وتابعتها "الغد برس" إن "هبوط اسعار النفط لا يعني افلاس الدولة بل يعني أزمة".

واضاف ان "النفط العراقي قادر على المقاومة وعليه طلب في الاسواق العالمية".

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