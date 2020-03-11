بالفيديو.. لحظة سقوط صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي بالعراق

2020/03/11 | 21:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد والذي يضم قوات أمريكية، اليوم الأربعاء، لهجوم صاروخي مكثف....

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