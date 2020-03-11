صحة ميسان تؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة في المحافظة

2020/03/11 | 21:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أكد مدير عام صحة ميسان علي العلاق، الأربعاء عدم تسجيل اي إصابة جديدة في ميسان بكارونا.وقال العلاق بعد اجتماعه بخلية الازمة الخاصة بصحة ميسان والذي حضره أعضاء الخلية “نؤكد عدم وجود اصابات جديدة مؤكدة في المحافظة ما عدا الاصابتين الاولى لسيدة كبيرة في السن وهي الان تتماثل للشفاء والاخرى لشاب فارق الحياة […]

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