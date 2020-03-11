شيخ علي: إصابة شقيقة عمار الحكيم بفيروس كورونا والاخير قام بزيارتها

2020/03/11 | 21:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال النائب العراقي فائق الشيخ علي، مساء الاربعاء، ان شقيقة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم اصيب بفيروس كورونا.

إلى الذين يزعمون بأن كورونا انتقام من الكفار!الوباء يجتاح مدينة قُم المقدسة ويفتك بها.وإليكم نشرة الأنباء!توفي زوج إبنة السيد عبد المجيد الخوئي.أصيبت إبنة السيد عز الدين بحر العلوم.عادت إبنة السيد عبد العزيز الحكيم إلى بغداد وهي تحمل المرض، وقد زارها أخوها سيد عمار.#شني_هاي

— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) March 11, 2020

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