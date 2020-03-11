2020/03/11 | 21:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة كارثة على المستوى الوطني.

وأوضحت "رويترز" أن الغرض من هذا الإجراء يكمن في الحصول على إمكانية لتخصيص أموال إضافية كبيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن إدارة الرئيس الأمريكي تميل إلى اتخاذ هذه الخطوة بالتوافق مع "قانون ستافورد"، مما سيتيح تخصيص ملغ قد يصل إلى 40 مليار دولار بشكل مساعدات عاجلة لمكافحة التفشي.

وأشارت الصحية الأمريكية غلى أن هذا الإجراء قد يتم اتخاذه" في وقت قريب بما فيه الكفاية".

وتأتي هذه التسريبات بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من الأربعاء، أن انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا الذي ينحدر من الصين وأطلق عليه اسم "COVID-2019" يمثل وباء عالميا، حيث وصلت هذه السلالة منذ ديسمبر 2019 إلى أكثر من 100 دولة.

وحتى مساء الأربعاء، سجلت في العالم 124775 حالة للإصابة بالفيروس، منها 4585 حالة وفاة، أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 67 ألف شخص من بين المصابين.

وفي الولايات المتحدة تم رصد 1016 حالة إصابة بينها 31 وفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يدرس إعلان تفشي كورونا كارثة على مستوى امريكا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يدرس إعلان تفشي كورونا كارثة على مستوى امريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).