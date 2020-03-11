وزارة الصحة تعلن غداً بياناً مهماً بعد اعتبار كورونا وباء عالمي

2020/03/11 | 21:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الصحة والبيئة، انها ستصدر إجراءات مهمة غداً الخميس، بعد اعتبار فايروس كورونا وباء عالمي.

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