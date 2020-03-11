البديري يستحصل موافقة الاعمار على إعادة إنشاء جسر عفك الحديدي

2020/03/11 | 21:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلن النائب عن كتلة الحكمة عن محافظة الديوانية، علي مانع البديري، عن استحصاله على موافقة وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني على إعادة انشاء جسر عفك الحديدي.

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