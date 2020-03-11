سقوط صواريخ كاتيوشا على قاعدة تضم قوات أميركية شمالي بغداد

2020/03/11 | 21:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاربعاء، سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، الذي يضم قوات أميركية.

وقالت الخلية في بيان، إن "عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي بدون خسائر".

عربة من نوع كيا استخدمت في الاعتداء على معسكر التاجي

وأضاف البيان أنه "تم العثور على عجلة نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".

العربة المستخدمة في الاعتداء على معسكر التاجي

واستهدفت سلسلة من الهجمات المصالح والقوات الأميركية في العراق، خلال الأشهر الماضية، وحملت واشنطن فصائل شيعية موالية لطهران مسؤوليتها عنها.

عربة من نوع كيا استخدمت في الاعتداء على معسكر التاجي

ومنذ نهاية أكتوبر، أسفرت الهجمات الصاروخية ضد جنود ودبلوماسيين ومنشآت أميركية في العراق عن مقتل متعاقد أميركي وجندي عراقي.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية بعد ذلك.

العربة المستخدمة في الاعتداء على معسكر التاجي وتظهر فيها منصة الإطلاق

وقضت غارة أميركية في مطلع يناير على قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني في بغداد، ثم ردت إيران بعد أيام بهجوم أطلقت خلاله صواريخ بالستية على قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أميركية.



وأصيب 110 جندي أميركي بارتجاجات دماغية جراء الهجوم الصاروخي الإيراني.

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