وزارة الصحة تصدر بياناً بعد تصنيف “كورونا” وباءً عالمياً

2020/03/11 | 21:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الصحة، الاربعاء، بياناً بعد تصني بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروس “كورونا” وباءً عالمياً، مؤكدة أنها ناقشت الإجراءات التي تترتب على هذا الإعلان.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام ، إنه “بعد إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا اليوم باعتبار مرض الكورونا فيروس وباءً عالمياً، عقدت

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