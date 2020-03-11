القنصل الإيراني في النجف يقرر مغادرة العراق بعد ثبوت اصابة احد افراد عائلته بـ’’كورونا’’

2020/03/11 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ النجف

أعلنت دائرة الصحة في النجف، اليوم الاربعاء، أن القنصل الإيراني في المحافظة، قرر مغادرة العر...





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