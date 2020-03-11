أسرة كريستيانو رونالدو ترحل عن إيطاليا خوفاً من كورونا

2020/03/11 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

نقل كريستيانو رونالدو جميع أفراد أسرته من تورينو إلى جزيرة ماديرا في البرتغال وذلك لأنه يشعر بأمان أكبر عليهم هناك.

وأصبحت إيطاليا أكبر الدول الأوروبية تسجيلاً للإصابات الخاصة بفيروس كورونا في الأسابيع الماضية.

ورغم انتظام النجم البرتغالي في تدريبات فريق يوفنتوس، حتى أنه سافر لرؤية والدته المريضة وعاد في نفس اليوم للحاق بتدريبات البيانكونيري، ولكنه فضل إبعاد أسرته عن تورينو بشمال إيطاليا المنتشر بها الفيروس.

وعلقت الصحفية البرتغالية كلوديا جارسيا على هذا التصرف حيث قالت :" نقل كريستيانو رونالدو زوجته وأولاده إلى ماديرا بكامل حقائبهم وكذلك بجليسة الأطفال الخاصة بهم، بالنسبة لي فقد كان عملاً جيداً للغاية من جانبه".

واستطردت الصحفية التي تعمل لقناة الراي الإيطالية :" من الطبيعي أن رونالدو يُفضل تواجد أسرته في مكان يشعرون به بأنه أكثر أماناً..ولكنني لا أعرف لماذا يتم توجيه النقد فقط للإيطاليين الذي يتركون مدنهم في الشمال ويتجهون إلى الجنوب".

بغداد اليوم/ بغداد

اوضحت لجنة حكام الكرة اليوم الاربعاء،(11 آذار 2020)، الاسباب الموجبة لمعاقبة الحكم الدولي علي صباح بالايقاف لدورين بعد الاخطاء التي وقع فيها بلقاء نفط الوسط واربيل في الدور الخامس بمنافسات دوري الكرة الممتاز.

وذكرت اللجنة في

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاربعاء،( 11آذار 2020)، عن عدم إقامة مباراتي روما ضد إشبيلية في إسبانيا و إنتر ميلان ضد خيتافي في ميلانو بإيطاليا في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء في بيان الاتحاد

بغداد اليوم/ متابعة

تستعد تشيلي لوضع 3 من نجوم المنتخب الأول في الحجر الصحي، في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وسط مساعٍ عالمية لإيقاف هذه العدوى التي تأثرت بها قطاعات عديدة.

ويستعد منتخب تشيلي لخوض مباراتين أمام أوروجواي وكولومبيا، نهاية

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