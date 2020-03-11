مجلس النواب الأمريكي يصادق على تشريع يحد من صلاحيات ترامب لإعلان الحرب على إيران

2020/03/11 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اتخذ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، خطوة جديدة نحو الحد من صلاحيات رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، في إعلان الحرب على إيران.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة كارثة على المستوى الوطني.

وأوضحت "رويترز" أن الغرض من هذا الإجراء يكمن في الحصول على إمكانية لتخصيص أموال إضافي

بغداد اليوم-متابعة

خرجت طبيبة من مدينة ووهان، كانت قد سربت معلومات حول انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد، عن صمتها، قائلة إن السلطات كممت صوتها لأنها حاولت التنبيه من تفشي المرض دون إذن.

وقالت مديرة قسم الطوارئ في مستشفى ووهان المركزي، آي في

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة ال‘يراني کیانوش جهانبور، الأربعاء (11 آذار 2020)، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا الى 354.

وقال كيانوش جهانبور في تصريح صحفين إنه "وفقا للنتائج المختبرية فق

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