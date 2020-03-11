الصحة الدولية تعلن كورونا وباءً عالمياً

2020/03/11 | 21:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها الشديد جراء الانتشار السريع لفيروس (كوفيد-19)، المسمى “كورونا”، معلنة أن الفيروس المستجد يمكن اعتباره وباءً عالمياً.وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في جنيف،

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