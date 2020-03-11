بالتفاصيل والارقام الصحة العالمية تعترف: كورونا صار وباء وهناك دول ستكون مثل إيران وايطاليا

2020/03/11 | 21:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن تيدروس إدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، ان عدد المصابين بفيروس كورونا وصل الى مستوى “وباء عالمي”.وقال إدناهوم، خلال مؤتمر صحفي عاجل، تابعته “يس عراق”، ان “عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفاً خلال الاسبوعين الاخيرين”.واضاف ان “منظمة الصحة العالمية تعرف عن قلقها العميق لمستويات انتشار الفيروس […]

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