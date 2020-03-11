الصحة لـ {}: شفاء 15 شخصاً مصاباً بـ {كورونا}

2020/03/11 | 22:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / المحافظات/ مراسلو الصباح

تستمرُّ الاجراءات الوقائية الحكومية في بغداد والمحافظات للحد من انتشار "كورونا"، وتأتي تلك الجهود بالتزامن مع شفاء 15 شخصا مصاباً بالفايروس؛ بعد اخضاعهم الى العلاج، بحسب ما اكده متحدث وزارة الصحة لـ"الصباح"، في حين اعلنت ادارة العتبة الحسينية المقدسة وديوان الوقف السني تعليق صلاة الجمعة، للحد من انتشار المرض بين المواطنين، بينما باشرت الوزارات والحشد الشعبي حملات تعفير للمؤسسات ومطار بغداد الدولي. وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر لـ"الصباح" ان "مختبرات دائرة الصحة العامة اعلنت شفاء خمس عشرة حالة لمصابين بفايروس كورونا، توزعت بواقع 11 حالة في بغداد، 7 منها في الكرخ، و4 في جانب الرصافة، وأربعة مصابين في كركوك اكتسبوا الشفاء التام ايضاً".

في غضون ذلك أعلنت إدارة العتبة الحسينية المقدسة تعليق صلاة الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي، مؤكدة ان التوقف سيستمر لحين تحسن الظروف الصحية للبلد.

الى ذلك، اكد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري خلال اشرافه على حملة مديرية الدفاع المدني لتعفير عدد من المؤسسات الحكومية أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من "كورونا".



بينما نفذت طبابة هيئة الحشد الشعبي حملة تعفير لمطار بغداد الدولي لحماية ارواح المواطنين.

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