الزراعة: إغلاق الحدود لن يؤثر في توفير المنتجات

2020/03/11 | 22:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أكدَ وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني أنّ اغلاق الحدود العراقية لن يؤثر في توفير المنتجات الزراعية للمواطنين.

واشار الوزير في تصريح صحفي الى "ان الوزارة قامت باعتماد خططها الفعالة الهادفة الى منع استيراد المحاصيل الزراعية التي بلغت 25 محصولا زراعيا وحيوانيا بغية دعم المنتج المحلي وتوفيره في الاسواق وبكميات كافية لتلبية حاجة المطبخ العراقي".

وشدد الحسني على "عودة الثقة بين الفلاحين والوزارة بعد تقديم الدعم المناسب لهم من اسمدة وبذور ومكننة زراعية حديثة فضلا عن منح المستحقات الخاصة بتسويق الحنطة في اليوم التالي من التسليم"، واضاف قائلا: "كما اهتمت الوزارة بقطاع النخيل واسست مركزا متخصصا لتطويره في دائرة البستنة".

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