وكالة فارس: إصابة نائب الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين وعضو بمكتب خامنئي بالفيروس

2020/03/11 | 22:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة فارس بإصابة النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوكالة إصابة عدد من المسؤولين بفيروس كورونا بينهم إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير الصناعة والتجارة رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر مونسان، إضافة الى خمسة نواب جدد وأحد أعضاء مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيرة الى أن جميع المصابين يخضعون حاليا الى إجراءات الحجر الصحي.

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