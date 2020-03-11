2020/03/11 | 22:01 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | عبد المهدي: الأزمة المالية الحالية لن تستمر لسنوات فهي حرب أسواق ستقاومها الاقتصاديات ذات الحصانة العالية

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