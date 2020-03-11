بالوثيقة…هيئة الاعلام والإتصالات تعلن رفع السعات بنسبة ٥٠٪؜ وبنفس الأسعار

2020/03/11 | 22:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاربعاء، رفع السعات بنسبة ٥٠٪؜ وبنفس الأسعار، لافتة الى ان القرار سينفذ ابتداءً من يوم غدٍ.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "الغد برس"، صادرة من الهيئة، انه "لوحظ خلال الاونة الاخيرة زيادة كبيرة في اقبال المواطنين على استهلاك حزم الانترنت بشكل اكبر بسبب تعطيل الدوام مما ادى الى ضعف واضح في خدمات الانترنت لذلك اقترحنا ، توفير الاتصالات والانترنت الى المستخدمين بسعات اكبر لكي يتمكنوا من اداء واجباتهم من محال سكنهم، وقيام وزارة الاتصالات بتوفير سعات مجانية اضافية بنسبة 50 ٪للشركات المتعاقدة معها على اقل تقديروبنفس الاسعار السابقة".

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