الصحة العراقية تعلق بعد اعلان

2020/03/11 | 22:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أصدرت وزارة الصحة، الاربعاء، بيانا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية اعتبار فيروس كورونا وباء عالميا.وقالت الوزارة في بيان، انه "بعد إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا اليوم باعتبار مرض الكورونا فيروس وباء عالميا، عقدت وزارة الصحة اجتماعا عالي المستوى مع عدد من مسؤولي وخبراء منظمة الصحة العالمية وكذلك المسؤولين من وزارة الصحة والبيئة العراقية برئاسة الوزير للتداول حول الإجراءات التي تترتب على هذا الإعلان".وأضاف البيان، "وسوف يصدر لاحقا بيان تفصيلي بهذا الشأن يوم غد ان شاء الله".وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) "وباء عالميا"، معربة عن قلقها من تفشي الوباء، وعدم مكافحته بما يكفي.وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي: "قلقون للغاية من مستويات الانتشار، ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات (اللازمة).لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء".وتابع حديثه بالقول: "لم نشهد مطلقا في السابق انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا"، موضحا أن "عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 مثلا خلال الأسبوعين الأخيرين"، معربا عن "قلق المنظمة لسرعة تفشي الوباء، وعدم مكافحته بما يكفي".

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