رشيد غويلب - 15 مقعدا للقائمة المشتركة / صعوبات تواجه تشكيل حكومة تل أبيب الجديدة

2020/03/11 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب في الثاني من اذار الجاري شهدت إسرائيل ثالث انتخابات برلمانية خلال عام واحد، ولم يستطع التحالف الحاكم بزعامة نتنياهو، ولا معارضه الرئيس تحالف ازرق - ابيض بزعامة رئيس اركان الجيش الإسرائيلي الأسبق بنيامين غانتس، وللمرة الثالثة تحقيق أكثرية تمكنه من تشكيل حكومة جديدة.وفي البرلمان الإسرائيلي الجديد، سيكون هناك 17 نائبا عربيا، وهو اكبر عدد في تاريخ برلمانات الدولة الصهيونية.كما أن عدد النساء العرب......

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