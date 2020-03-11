2020/03/11 | 22:10 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 15 فرنسيا بسبب كورونا.. والحصيلة تصل إلى 48) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة 15 فرنسيا بسبب كورونا.. والحصيلة تصل إلى 48) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).