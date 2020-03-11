جثة لجندي في الجيش السوري بمناطق انتشار «حزب الله» في حلب

2020/03/11 | 22:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت قوات الجيش السوري في حي «الصاخور» بمدينة #حلب، عقب عثور الأهالي على جثة جندي ملقاة في المنطقة التي ينتشر فيها عناصر «حزب الله» اللبناني.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان

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