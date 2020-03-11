الامارات تدعم السعودية لمواجهة روسيا في “حرب الأسعار”

2020/03/11 | 22:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكّدت الإمارات، حليفة السعودية الرئيسية في المنطقة، إنّها على استعداد لزيادة إمداداتها من النفط بنحو مليون برميل يوميا في نيسان/أبريل، وذلك في خضم حرب أسعار بين المملكة وروسيا على خلفية فشل اتفاق لخفض الانتاج.وقالت مجموعة “ادنوك” الحكومية في بيان انّها “تمتلك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في نيسان/ابريل المقبل”، […]

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